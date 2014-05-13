Разработка приложения соц сети для iPhone, Android

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок105 просмотров
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Есть узкотематическая социальная сеть похожая на твитер (микроблоги)

Требуется разработка приложения сети для iPhone, Android.

Программа должна работать как на мобильных устройствах так и на планшетах.

От вас цены и сроки

Детали при личном общении.

Android
10 лет назад
AgamiLait
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад