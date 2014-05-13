Разработка приложения соц сети для iPhone, Android

Создать приложение для клиники (IOS и andoid) Взять за основу готовый продукт, а не придумывать все с нуля. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appmaker.ginekologia Оплата wmz. Отправляйте заявки кто сможет это сделать(указывайте сроки и цену). Приложения, сделанные в конструкторе не предлагать.