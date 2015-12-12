GET запросы для Андройд

Здравствуйте Необходимо сделать версию интернет магазина www.vidmens.ru для мобильных. Сайт работает на insales, и скорее всего нужно оптимизировать стандартный шаблон, который уже есть. Пишите варианты сотрудничества, сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
GET запросы. Название apk: GETauto название пакета su.seu.getauto
Данное приложение автоматически включает Wi-Fi и мобильный интернет (если стоят соответствующие галочки и интернет не был включен до этого). Отправляет открывает страницу по указанному адресу в указанное время и получает ее код. Как только код получен, отключает интернет (если стоят соответствующие галочки и интернет был включен этой программой). Если стоит галочка «To send notifications of result GET request» у заданного запроса (выбор галочки есть у всех запросов), то отправляет Push уведомление (в статус бар). Если заполнена строка «regular expressions», то выполняется регулярное выражение и его полный результат выводится в Push уведомлении. Если еще заполнена строчка «regular result», то результат регулярно выражения выводится по заданным правилам. Пример выполнения в PHP файле «p.php». Также результат доступен тут: http://www.seu.su/p.php. Надписи «regular expressions» и «regular result» удаляются при установке курсора и возвращаются назад, если строка пуста. Регулярные выражения должны работать аналогично функции preg_match() на php (обсуждаемо).
В выводе результатов можно использовать переносы строки вида "\n".
Платная функция - это возможность добавления больше 3 строк. Удаление меньше 3 строк происходит автоматически, если не стоит галочка активирующая запрос и ни одна из строк не заполнена.
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Общее для всех:
У всех программ имеется свой прототип. Дизайн у всех программ одинаковый и стандартный с цветами прототипов, кнопки тоже стандартные (но желательно взять этот дизайн https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manzy.flashnotification2). Во всех приложениях при запуске приложения, осуществляется показ полноразмерной рекламы от adMob в течении 10 секунд. Узнать что выполняет данная кнопка, можно нажав на нее в прототипе. Все настройки и галочки стоят, как должны стоять по умолчанию и при первом запуске программы. Также осуществляется переход на страницу приложения при нажатии на логотип и название приложения (тоже можно посмотреть нажав на него). Снизу справа ссылка, она тоже активна. В каждом приложении есть покупка, открывающая весь функционал.Некоторые приложения нужно будет делать как службу (или вроде того), чтобы выполнялись функции, даже если программа закрыта (простановка галочки на запуск приложения в загрузки устройства). Также, должна быть проверка на предоставление необходимых прав при запуске программы.
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