Игры

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Закрыт6 заявок315 просмотров

Многопользовательские игры на мобильном телефоне через Интернет с возможность записи результатов игры в базы MySQL интересуют 5 игры

- Шахматы

- Шашки

- Нарды

- Терц

- 21

Игры должны соответствовать правилам.

поддерживаться телефонами с разрешением 320 - 240

предложения присылать как на разработку 1-й игры так и всех

выиграет тот кто предложит хорошие сроки и разумные деньги.

предположительное начало проекта 10.07.09

MySQL
16 лет назад
Sakinvv
Vlad Sakin 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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