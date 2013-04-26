Исправить ошибки в приложении под Андроид

Чтобы понимать сють ошибки, прежде чем оставлять свою заявку, проверьте приложение:

http://play.google.com/store/apps/details?id=znaete.li.vy

Необходимо исправить 2 ошибки:

1. При каждом повторном заходе в приложение идет сбой. После нажатия Ок, всё снова работает хорошо.

- ошибка появляется если я поменял wi-fi сеть

- ошибка появляется в той же сети, если приложение открываю через час- два (видимо на сайте добавились новости и парсер в приложении уже не видит старый файл)

2. Не работает с мобильным Интернетом, а только с wi fi. С мобильным интернетом пишет, что нет подключения, хотя Интернет есть.