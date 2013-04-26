Android 4.1

$250
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Закрытнет заявок161 просмотр

Доброго времени суток!

необходимо разработать прошивку для китайского андроид устройства, оставляйте сроки и цену, детали объясню выбранному исполнителю

Android
12 лет назад
donik102
Данияр 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров