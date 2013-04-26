Есть подобная программа с исходниками и описанием, ранее написанная под мой заказ другим разработчиком, который не имеет возможности ее поддерживать, но готовый дать комментарии. Можно доработать существующую программу, можно написать ее с нуля. ...
Разработка приложения под Андроид
Разработка и дальнейшее обновление и поддержание приложения Android.
Аналогичное приложение уже реализовано на iOS. API готово. Есть полное описание.
Интересует профи (не агентство) с хорошим опытом и портфолио подобных проектов.
Срок реализации приложения 1 месяц.
Подробную информацию отправлю в личку.
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