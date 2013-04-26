Разработка приложения под Андроид

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Закрыт6 заявок213 просмотров

Разработка и дальнейшее обновление и поддержание приложения Android.

Аналогичное приложение уже реализовано на iOS. API готово. Есть полное описание.

Интересует профи (не агентство) с хорошим опытом и портфолио подобных проектов.

Срок реализации приложения 1 месяц.

Подробную информацию отправлю в личку.

AndroidiOS
12 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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