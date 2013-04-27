Программа управления камерой для Symbian

Есть подобная программа с исходниками и описанием, ранее написанная под мой заказ другим разработчиком, который не имеет возможности ее поддерживать, но готовый дать комментарии. Можно доработать существующую программу, можно написать ее с нуля.

Основной функционал:

1. Запись видео без нешних призаков записи, работа в фоне.

2. Запись по движению в кадре

Запись видео, анализ движения, запись при движении

Совершенствование алгоритмов анализа движения (дополнительное сравнение текущего кадра с кадрами минутной давности)

3. Возможность удалённого управления

Управление по СМС (запуск программы, выбор камеры, запись -отсылка, полное удаление видеозаписей)

4. Отсылка записей на емаил, отключаемая.

Отправка видеофрагментов по smtp, через стандартные средства.

5. Работа с обеими камерами. Выбор камеры для записи.

6. Определение местоположения по сотовой сети и GPS и отсылка координатов в заданный интервал, или по запросу.