Доброго времени суток! необходимо разработать прошивку для китайского андроид устройства, оставляйте сроки и цену, детали объясню выбранному исполнителю
Разработка приложения под Mac OS X для соц. сетей
Задача разработать приложение под Mac OS X, объединяющая входящие сообщения из социальных сетей Facebook, Vkontakte, Mail.ru, Twitter (только чтение сообщений). И опубликовать его в Mac App Store.
Простой в исполнении, двух раздельный интерфейс приложения.
Индивидуально пришлю полное Техническое Задание.
Буду ждать предложений!
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