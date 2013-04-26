Разработка приложения под Mac OS X для соц. сетей

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка132 просмотра

Задача разработать приложение под Mac OS X, объединяющая входящие сообщения из социальных сетей Facebook, Vkontakte, Mail.ru, Twitter (только чтение сообщений). И опубликовать его в Mac App Store.

Простой в исполнении, двух раздельный интерфейс приложения.

Индивидуально пришлю полное Техническое Задание.

Буду ждать предложений!

12 лет назад
ivan_kv
Иван 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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