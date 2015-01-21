Изменение Taxoid (программа для такси)

Приложение связано с онлайн-системой профессиональной подготовки Что конкретно мы хотим сделать: В приложении когда Вы заходите на страницу с четырьмя блоками «Загрузить», «Содержание курса», «Участники», «Помощь» - при переходе на «Загрузить» там есть три кнопки – ...