Математический проект под Android

Необходимо разработать модуль для Android и iOS на базе платформы iBuildApp. (тех. документация по платформе для разработчика _http://russia.ibuildapp.com/developers.help.php) ТЗ: Что должен уметь модуль: Определять текущее местоположение Прокладывать маршрут от текущего местоположения до конечной точки используя либо гугл карты, либо яндекс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю:
1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года
2. Умение работать c git
3. Опыт работы со следующими технологиями:
support v4,v7 21.+
ormlite
acra
Universal image loader
gson
junit
robolectric
3. Умение решать нестандартные задачи
4. Возможность уделять нашим проектам 20-40 часов в неделю.
5. Обязательные ссылки на работы на https://play.google.com/ , помимо игровых приложений
Если Вас заинтересовало наше предложение, укажите, пожалуйста, логин в скайпе для связи с Вами, мобильный телефон, адрес почтового ящика, стоимость часа работы и Ваше местоположение
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