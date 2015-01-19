Математический проект под Android

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки271 просмотр
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Требования к исполнителю:

1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года

2. Умение работать c git

3. Опыт работы со следующими технологиями:

support v4,v7 21.+

ormlite

acra

Universal image loader

gson

junit

robolectric

3. Умение решать нестандартные задачи

4. Возможность уделять нашим проектам 20-40 часов в неделю.

5. Обязательные ссылки на работы на https://play.google.com/ , помимо игровых приложений

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Android
9 лет назад
Smyt_Ahdrey
Григорьев 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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