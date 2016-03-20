Нужно написать мобильное приложение, через которое можно будет вызывать такси.

Регистрация таксистов, заполнение анкетных данных с фото, пополнение баланса, отслеживание местонахождения такси

на карте через приложение, прием заявок на перевозку, общение с клиентами через текстовые сообщения.

Регистрация юзеров, подача заявок на вызов такси, просмотр профилей таксистов с

фото человека и авто, оценка услуг таксиста (рейтинг, отзывы), общение с

таксистом, видимость ближайших свободных такси на карте с возможностью

вызова.

Интересует стоимость данной работы вместе с сайтом, где будет привязана база приложения и администрированием всего этого.

ТЗ в приложении.