Есть пополняемый справочник организаций и лента новостей этих организаций с дополнительным рубрикатором. Нужна приложуха для андроида/винда/айоса Возможность поиска по справочнику: название, тематика, тэги. Просмотр ленты новостей, возможность получать в приложухе уведомления о ...
Мобильное приложение
Нужно написать мобильное приложение, через которое можно будет вызывать такси.
Регистрация таксистов, заполнение анкетных данных с фото, пополнение баланса, отслеживание местонахождения такси
на карте через приложение, прием заявок на перевозку, общение с клиентами через текстовые сообщения.
Регистрация юзеров, подача заявок на вызов такси, просмотр профилей таксистов с
фото человека и авто, оценка услуг таксиста (рейтинг, отзывы), общение с
таксистом, видимость ближайших свободных такси на карте с возможностью
вызова.
Интересует стоимость данной работы вместе с сайтом, где будет привязана база приложения и администрированием всего этого.
ТЗ в приложении.
Заявки фрилансеров
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