Мобильное приложение по типу Hotels.ru. бронировалка

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок123 просмотра

по ТЗ необходимо разработать под ключ мобильное приложение на андроид и IOS 

в прикрепленных файлах ТЗ и дизайн который мы хотим видеть.

AndroidiOS
9 лет назад
P6761
Павел 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров