Добрый день. Нужно приложение, дизайн предоставляется, инфо будет браться из БД напрямую через sql. Оплата по факту показа рабочих билдов Приложение, только после полной оплаты с моей стороны высылаете исходники и добавляете Приложение ...
Android приложение для работы с Instagram
Заявки фрилансеров
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