Приложение для устройства с Симбиан 9.3

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Требуется написать приложение для нокиа с 5-005mp

Функции: Управление видеокамерой с помощью смс.

В прилагаемом файле небольшое дополнение к описанию

Укажите стоимость и сроки.

9 лет назад
Otlichneg
Никита 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров