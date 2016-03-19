Кроссплатформенное мобильное приложение

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки132 просмотра

Добрый день. Нужно приложение, дизайн предоставляется, инфо будет браться из БД напрямую через sql.

Оплата по факту показа рабочих билдов Приложение, только после полной оплаты с моей стороны высылаете исходники и добавляете Приложение в сторы.

Детальное ТЗ кандидатам. 

SQL
9 лет назад
WestWind
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров