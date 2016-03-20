Мобильное приложение для новостного сайта

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Закрыт7 заявок140 просмотров

Есть пополняемый справочник организаций и лента новостей этих организаций с дополнительным рубрикатором. Нужна приложуха для андроида/винда/айоса

Возможность поиска по справочнику: название, тематика, тэги. Просмотр ленты новостей, возможность получать в приложухе уведомления о новых публикациях в выбранных рубриках новостей.

Android
9 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров