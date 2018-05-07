Мобильное приложение IOS и Android

Нужно сделать напоминание в установленные дату и время через web интерфейс (с мостами в java). Также сделать возможность удаления или изменения текста, даты напоминания. Предусмотреть загрузку напоминаний (имитация). Вся работа скрипта основана на id напоминаний в webview. Алгоритм добавления и клика по ...
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Добрый день! Интересует разработка мобильного приложения под обе платформы с админками. Приложение, используя геоположение пользователя, предлагает магазины/кафе/рестораны из заданной базы в радиусе указанном самим пользователем. Для каждого магазина нужна своя страница с описанием и фото. При выборе места нужна интеграция с Гугл для проложения маршрута. Нужен поиск по товару/услуге, которые будут в описании магазина/кафе и т.д. База будет пополняться вручную.
Самые основные функции я указал- детали в личной переписке.
Указывайте пожалуйста сроки, цену и платформу.
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