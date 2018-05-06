Нужно сделать напоминание в установленные дату и время через web интерфейс (с мостами в java). Также сделать возможность удаления или изменения текста, даты напоминания. Предусмотреть загрузку напоминаний (имитация). Вся работа скрипта основана на id напоминаний в webview. Алгоритм добавления и клика по ...
Нужна консультация по гибрид. моб. приложениям (phoneGap/Cordova)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходники в сети (типа туториал) кот. делают запрос клиент/сервер (по Ajax)
Но сборка приложения не работает! – судя из всего по причине безопасности Андройд!
* Хотя в Config прописаны опции… но судя из диалогов на форуме у них с этим проблема…
** прилагаю линк на код https://github.com/jorjik/demo-auth
и линк на готовый Apk https://drive.google.com/open?id=1_afffWJatMZ-nZk0_crZ50ogeXCcSqTv
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