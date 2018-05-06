Нужна консультация по гибрид. моб. приложениям (phoneGap/Cordova)

$5
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка218 просмотров
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Есть исходники в сети (типа туториал) кот. делают запрос клиент/сервер (по Ajax)

Но сборка приложения не работает! – судя из всего по причине безопасности Андройд!

* Хотя в Config прописаны опции… но судя из диалогов на форуме у них с этим проблема…

** прилагаю линк на код https://github.com/jorjik/demo-auth

и линк на готовый Apk https://drive.google.com/open?id=1_afffWJatMZ-nZk0_crZ50ogeXCcSqTv

6 лет назад
doc999
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
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