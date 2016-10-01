Модуль Xpossed

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок97 просмотров
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Требуется разработать модуль xposed (android). От модуля требуется поменять логику работы кнопки в одном приложении (нужно чтобы при клике на эту кнопку вызывалось другое активити)

7 лет назад
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Андрей 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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