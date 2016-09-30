Приложение для мобильных телефонов

Есть приложение для Android, его исходники и ТЗ по которому оно писалось. Разработчик не может уделять врем его развитию, нам нужен новый разработчик. ТЗ на первую версию: https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing Само приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=cards.davno.bday Задачи, которые надо будет решать: 1. Примерно раз в месяц собирать ...