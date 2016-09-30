Приложение для мобильных телефонов

Здравствуйте. Надо сделать приложение под андройд. Задача регистрация аккаунтов gmail.com. Как работает: человек скачивает и запускает приложение, после чего ему предполагается зарегистрироваться в gmail.com. После регистрации, приложение проверят можно ли войти в аккаунт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо кросс-платформенное приложение, которое сможет отображать содержимое с сайта на WordPress, и, в частности, календарь событий плагин (https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/)
Ищем того, кто сможет допилить уже существующее подобное приложения и знаком с темой.
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