Поддержка и развитие Android-приложения

Мобильные приложенияЗавершен7 заявок211 просмотров
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Есть приложение для Android, его исходники и ТЗ по которому оно писалось.

Разработчик не может уделять врем его развитию, нам нужен новый разработчик.

ТЗ на первую версию:

https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing

Само приложение:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cards.davno.bday

Задачи, которые надо будет решать:

1. Примерно раз в месяц собирать и выкладывать новые версии приложения в маркет

2. Раз в месяц-два собирать и выкладывать новые приложения

3. Дорабатывать функционал

Ближайшие доработки:

1. Добавить листание картинок свайпом

2. Приделать пуши GCMS и подписку на нотификации при отправке открытки ("напомнить мне через год")

3. Работа с бэкендом - если пользователь при отправке открытки заполняет форму "напомнить мне через год" - на сервер уходит json с этими настройками

Прошу предлагать предложения в формате:

1. Ссылка на какие-нибудь релевантные работы

2. Предложение по ценообразованию: по часам, сдельно по операциям и т.п.

Вопросы - велкам.

Android
7 лет назад
smsina
46 летПортугалия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WaideShery
Вадим 
35 летЕгипет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
25 отзывов
7 лет назад
$70
3 дня
Все хорошо, даже рассказывать скучно: договорились, сделали, все работает. Нареканий нет никаких. Всегда бы так.
Отличный заказчик. Работать было легко. Задача была четко описана, оплата своевременная . Заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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