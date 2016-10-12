Поддержка и развитие Android-приложения

Есть приложение для Android, его исходники и ТЗ по которому оно писалось.

Разработчик не может уделять врем его развитию, нам нужен новый разработчик.

ТЗ на первую версию:

https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing

Само приложение:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cards.davno.bday

Задачи, которые надо будет решать:

1. Примерно раз в месяц собирать и выкладывать новые версии приложения в маркет

2. Раз в месяц-два собирать и выкладывать новые приложения

3. Дорабатывать функционал

Ближайшие доработки:

1. Добавить листание картинок свайпом

2. Приделать пуши GCMS и подписку на нотификации при отправке открытки ("напомнить мне через год")

3. Работа с бэкендом - если пользователь при отправке открытки заполняет форму "напомнить мне через год" - на сервер уходит json с этими настройками

Прошу предлагать предложения в формате:

1. Ссылка на какие-нибудь релевантные работы

2. Предложение по ценообразованию: по часам, сдельно по операциям и т.п.

Вопросы - велкам.