Поддержка и развитие Android-приложения

Здравствуйте. Надо сделать приложение под андройд. Задача регистрация аккаунтов gmail.com. Как работает: человек скачивает и запускает приложение, после чего ему предполагается зарегистрироваться в gmail.com. После регистрации, приложение проверят можно ли войти в аккаунт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение для Android, его исходники и ТЗ по которому оно писалось.
Разработчик не может уделять врем его развитию, нам нужен новый разработчик.
ТЗ на первую версию:
https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing
Само приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cards.davno.bday
Задачи, которые надо будет решать:
1. Примерно раз в месяц собирать и выкладывать новые версии приложения в маркет
2. Раз в месяц-два собирать и выкладывать новые приложения
3. Дорабатывать функционал
Ближайшие доработки:
1. Добавить листание картинок свайпом
2. Приделать пуши GCMS и подписку на нотификации при отправке открытки ("напомнить мне через год")
3. Работа с бэкендом - если пользователь при отправке открытки заполняет форму "напомнить мне через год" - на сервер уходит json с этими настройками
Прошу предлагать предложения в формате:
1. Ссылка на какие-нибудь релевантные работы
2. Предложение по ценообразованию: по часам, сдельно по операциям и т.п.
Вопросы - велкам.
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