Необходимо сделать клон платформы и мобильные приложения для Android и iOS. Прототип: https://goo.gl/1MbStg

Порядок работ, как мы его видим:

1. Написание технического задания на основе прототипа.

2. Разработка платфоры и приложения для Android.

3. Разработка приложения для iOS.

В настоящий момент нас интересуют приблизительные сроки и приблизительный бюджет. Ваши компетенции, репутация и предыдущие работы будут досконально проверяться.

Пожалуйста в заявке укажите, как вы видите сопровождение проекта, процесс доработок и структуру оплат доработок.

Также интересует, есть ли готовая команда или она будет собираться под проект.