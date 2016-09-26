требуется доделать приложение под iOS ТЗ есть, сделано половина приложения, написано на Objective-C По оценкам, потребуется около 2 недель, нужен разработчик который может уделять приложению 6-8 часов в день. Нужен разработчик с опытом от 2 лет
Необходимо сделать клон платформы и мобильные приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать клон платформы и мобильные приложения для Android и iOS. Прототип: https://goo.gl/1MbStg
Порядок работ, как мы его видим:
1. Написание технического задания на основе прототипа.
2. Разработка платфоры и приложения для Android.
3. Разработка приложения для iOS.
В настоящий момент нас интересуют приблизительные сроки и приблизительный бюджет. Ваши компетенции, репутация и предыдущие работы будут досконально проверяться.
Пожалуйста в заявке укажите, как вы видите сопровождение проекта, процесс доработок и структуру оплат доработок.
Также интересует, есть ли готовая команда или она будет собираться под проект.
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