Приложение под андройд

В данный момент, приложение сейчас уже имеется, но нужны доработки/переработки/создание заново по ТЗ Приложение во вложение. Приложение в данный момент это просто браузер вот этой страницы http://tdserebro.com/scan Необходимо сделать такое же приложение, но чтобы в поле для ...