Требуется консультант по датчикам в моб. устройствах

Ведется разработка приложения для моб. тел. (android и apple)

Требуется человек, знающий хорошо работу с датчиками мобильных устройств. Как и какие данные получает и отдает тот или иной датчик, какие существуют датчики и как они работают.

Как вариант - написание ТЗ условий для разработчиков по тем или иным квестам связанным с датчиками.

Жду Ваших предложений