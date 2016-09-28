Ищу разработчика backend для Android приложение

требуется доделать приложение под iOS ТЗ есть, сделано половина приложения, написано на Objective-C По оценкам, потребуется около 2 недель, нужен разработчик который может уделять приложению 6-8 часов в день. Нужен разработчик с опытом от 2 лет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужен разработчик backend php. Желательно YII.
ТЗ.
https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing
Требования. Знания Websocket, rest full. Соединение https. Оплата по частям. PayPal иди western union
Есть полный API для приложения. Задавайте вопросы тут это или на скайп.
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