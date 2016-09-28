Ищу разработчика backend для Android приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Здравствуйте.  Нужен разработчик backend  php.  Желательно YII.   

ТЗ. 

https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing

Требования.  Знания Websocket,  rest full. Соединение https.  Оплата по частям.  PayPal иди western union  

Есть полный API для приложения.   Задавайте вопросы тут это или на скайп.

Android
7 лет назад
koli11
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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