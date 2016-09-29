Демонстрационный вариант мобильного приложения.

Здравствуйте. Надо сделать приложение под андройд. Задача регистрация аккаунтов gmail.com. Как работает: человек скачивает и запускает приложение, после чего ему предполагается зарегистрироваться в gmail.com. После регистрации, приложение проверят можно ли войти в аккаунт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать прототип или демо-вариант мобильного приложения, платформа и технологии не имеют значения. В дальнейшем возможна разработка полнофункционального коммерческого варианта приложения.
Приложение на этом этапе нужно для того, чтобы продемонстрировать принцип работы сервиса во время презентации
Функционал демки:
- в приложении 2 экрана - на главном одна кнопка "Запрос", нажав на которую производится аудио запись, отпустив кнопку - аудиозапись передается на удаленный сервер
- на сервере запись с использованием google api преобразуется в текст и этот текст отправляется на заданный мейл и возвращается в приложение, отображаясь в списке (истории) запросов.
Прилагаю скрины диктофона, визуально что-то похожее получить было бы идеально.
Если есть вопросы - пишите, обсудим!
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