Демонстрационный вариант мобильного приложения.

Необходимо сделать прототип или демо-вариант мобильного приложения, платформа и технологии не имеют значения. В дальнейшем возможна разработка полнофункционального коммерческого варианта приложения.

Приложение на этом этапе нужно для того, чтобы продемонстрировать принцип работы сервиса во время презентации

Функционал демки:

- в приложении 2 экрана - на главном одна кнопка "Запрос", нажав на которую производится аудио запись, отпустив кнопку - аудиозапись передается на удаленный сервер

- на сервере запись с использованием google api преобразуется в текст и этот текст отправляется на заданный мейл и возвращается в приложение, отображаясь в списке (истории) запросов.

Прилагаю скрины диктофона, визуально что-то похожее получить было бы идеально.

Если есть вопросы - пишите, обсудим!