Простая программа на iOS с парой кнопок

Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать программу для iOS

Программа простая весь материал предоставлю

В ней будет пара кнопок которые буду менять страницу, на самой странице будет находиться текст и фото

Могу сделать виртуализацию чтобы вам было понятно как все должно выглядеть 

iOS
7 лет назад
vasiliytodorov
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приложение под андройд

    Здравствуйте. Надо сделать приложение под андройд. Задача регистрация аккаунтов gmail.com. Как работает: человек скачивает и запускает приложение, после чего ему предполагается зарегистрироваться в gmail.com. После регистрации, приложение проверят можно ли войти в аккаунт.

    Мобильные приложения16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение для мобильных телефонов

    Необходимо кросс-платформенное приложение, которое сможет отображать содержимое с сайта на WordPress, и, в частности, календарь событий плагин (https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/) Ищем того, кто сможет допилить уже существующее подобное приложения и знаком с темой.

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать полноцветную иконку батареи в Android 6.0

    $200

    Сделать аддон к CM 13 который позволит использовать полноцветные иконки в status bar и status drawer. Добавить полноцветные иконки батареи в тему к CM 13. Иконка должна меняться  в зависимости от уровня разряда.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Демонстрационный вариант мобильного приложения.

    $40

    Необходимо сделать прототип или демо-вариант мобильного приложения, платформа и технологии не имеют значения. В дальнейшем возможна разработка полнофункционального коммерческого варианта приложения. Приложение на этом этапе нужно для того, чтобы продемонстрировать принцип работы сервиса во время презентации Функционал демки: - ...

    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отслеживание движения

    [list][*]Приложение iOS + Android.[*]Отслеживание движения по маршруту.[*]Желательно кроссплатформенное решение.[*]ТЗ, БД, аналог приложения и макет в наличии.[*]Оплата поэтапная по факту. [/list]

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поддержка и развитие Android-приложения

    Есть приложение для Android, его исходники и ТЗ по которому оно писалось. Разработчик не может уделять врем его развитию, нам нужен новый разработчик. ТЗ на первую версию: https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing Само приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=cards.davno.bday Задачи, которые надо будет решать: 1. Примерно раз в месяц собирать ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ищу разработчика backend для Android приложение

    Здравствуйте.  Нужен разработчик backend  php.  Желательно YII.    ТЗ.  https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing Требования.  Знания Websocket,  rest full. Соединение https.  Оплата по частям.  PayPal иди western union   Есть полный API для приложения.   Задавайте вопросы тут это или на скайп.

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется разработка мобильного приложения на Cordova

    Необходимо разработать полноценное мобильное приложение на Cordova проекта умный дом. С помощью которого будет возможность управления всеми элементами умного дома. Это свет, отопление, теплый пол, кондиционеры, контроль доступа, безопасность, приборы учета, полив и другое. Есть ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется консультант по датчикам в моб. устройствах

    Ведется разработка приложения для моб. тел. (android и apple) Требуется человек, знающий хорошо работу с датчиками мобильных устройств. Как и какие данные получает и отдает тот или иной датчик, какие существуют датчики и как они работают. Как ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад