Опубликовать Xamarin приложение в AppStore

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под Вашим AppID, возьмётесь? 

код выверен, уже был опубликован год назад другим фрилансером, но он пропал и судя по всему не продлили свой AppID

4 года назад
nikolayn75
49 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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