Переделка Taxoid под Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собственно требуется в програме TaxOid изменить частоту обновления заказов с 4 сек на 0,5–1 сек.

Программу посмотреть можно здесь http://rabotavtaxi.com/page/48

Android
9 лет назад
alex90xl
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Математический проект под Android

    Требования к исполнителю: 1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года 2. Умение работать c git 3. Опыт работы со следующими технологиями: support v4,v7 21.+ ormlite acra Universal image loader gson junit robolectric 3. Умение решать нестандартные задачи 4. Возможность уделять нашим проектам 20-40 часов ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправление багов

    Приложение связано с онлайн-системой профессиональной подготовки Что конкретно мы хотим сделать: В приложении когда Вы заходите на страницу с четырьмя блоками «Загрузить», «Содержание курса», «Участники», «Помощь» - при переходе на «Загрузить» там есть три кнопки – ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильное приложение

    Возможности моб. приложения Карта (показ на карте gps координат пользователя.) Отображение на карте gps координат сообщений. ( в приходящих сообщении приходят координаты) Отображение координат друзей на карте (если у них установлено приложение) Приложение отправляет координаты на сервер Отправка данных ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа для iOs и Андроид

    Программа для iOs и Андроид. 2 версии - одна бесплатная (с рекламой), вторая платная. Функционально почти одинаковые. На 2-х языках - английский и русский. Пример приложен - шар предсказаний. Рендомный выбор ответа - всего 20 ответов. ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменения в taxoid.apk

    Внести изменения в программу для мобильного для таксистов taxid.apk (можно скачать в интернете), а именно чделаиь возможность выставления автозахвата более 1000 метров и обновление списка заказов 1 раз в 0.5-1 сек. Цена и сроки. Спасибо.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо разработать приложение

    Android-разработчик Необходимо разработать приложение, которое может выводить в экран "звонилки" андроида текстовую информацию в виде списка, который возможно листать, как на изображении, приведенном для примера (дизайн может быть другим). Отображение информации необходимо в момент звонка входящего, ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание нескольких мобильных приложений

    $500

    Поочередное создание нескольких мобильных приложений под iOS (android): - приложение с картой, геопозиционированием, размещением объектов, фильтрацией объектов по признакам, возможностью добавления объекта пользователем, с возможностью комментирования объектов - приложение интернет радио - приложение с функцией фотографирования и обработки ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад