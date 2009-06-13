Приложение для смартфона nokia е50, е51

Задача: есть сайт в интернете. В какой-то момент времени происходит событие о котором сразу должен узнать пользователь. У пользователя смартфон с выходом в интернет. Предлагается такое решение. Запускается приложение. Оно подключается к интернету и с заданной периодичностью проверяет наличие флага события на сайте. Если флаг установлен - проигрывается мелодия. Пользователя отключает сигнал. Если сигнал пропущен, он запускается с заданной периодичностью. Нужно предусмотреть возможность изменения настроек: адреса страницы, периодичности подключения в минутах, выбора мелодии из памяти смартфона, периодичности запуска мелодии в минутах если пользователь пропустил событие. Если видите решение лучше - предлагайте свое. Обязательно возможность использования на различных смартах. Как минимум nokia е50 и е51. Жду Ваших предложений.