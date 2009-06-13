Ищем дизайнера для разработки дизайна крупного приложения для iPhone. Тестовое задание для отбора кандидатов — разработка дизайн макета. Требования к кандидату: * Иметь в портфолио примеры работ с ...
Нужны игры и приложения под Symbian 9.4
Приобрету мобильный контент под Symbian 9.4 (Nokia 5800) с правом распространения сроком на один месяц.
От Вас - описание приложения, скриншоты и, очень желательно, стоимость.
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