Кодирование звука и отправка через jprs

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки190 просмотров

Нужен человек, который сможет создать приложение на java. Программа должна кодировать звук и отсылать его. Подробности в переписке.

P.s. приложение для телефона

Java
16 лет назад
Gf_Sphynx
Игорь 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров