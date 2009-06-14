Многопользовательские игры на мобильном телефоне через Интернет с возможность записи результатов игры в базы MySQL интересуют 5 игры - Шахматы - Шашки - Нарды - Терц - 21 ...
Блютуз оповещатель
Нужна программа для рекламы через блютуз в сотовых телефонах... Рассмотрю предложения может у кого есть уже готовая... Программа на платформе ПК, WINXP
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