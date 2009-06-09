Срочно! Исправить скачивание jar-файла на сервере

Добрый вечер.

Ситуация такая: есть хост, на котором лежит обычный jar-файл, при клике на прямую ссылку на этот файл, и в ПК и в моб. телефоне открывается текстовый редактор, т.е. при скачивании не распознается, что это jar-файл и что его нужно запустить.

Ваша задача исправить это в срочном порядке, так, чтобы скачивался jar-файл и нормально запускался как приложение. Как мне говорили, для этого необходимо дописать кое, что в файле .htaccess