Срочно! Исправить скачивание jar-файла на сервере

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Закрытнет заявок166 просмотров

Добрый вечер.

Ситуация такая: есть хост, на котором лежит обычный jar-файл, при клике на прямую ссылку на этот файл, и в ПК и в моб. телефоне открывается текстовый редактор, т.е. при скачивании не распознается, что это jar-файл и что его нужно запустить.

Ваша задача исправить это в срочном порядке, так, чтобы скачивался jar-файл и нормально запускался как приложение. Как мне говорили, для этого необходимо дописать кое, что в файле .htaccess

16 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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