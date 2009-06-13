Нужен человек, который сможет создать приложение на java. Программа должна кодировать звук и отсылать его. Подробности в переписке. P.s. приложение для телефона
Дизайн iPhone приложения
Ищем дизайнера для разработки дизайна крупного приложения для iPhone. Тестовое задание для отбора кандидатов — разработка дизайн макета. Требования к кандидату:
* Иметь в портфолио примеры работ с отрисовкой игр.
* Умение оценивать сроки на выполнение проекта.
Необходимо ярко и красочно нарисовать несколько экранов (3) приложения с пониманием графической стилистики iPhone. Дизайн макет не должен быть перегружен элементами, следует сохранить баланс между красотой и удобством использования (помните про multi-touch интерфейс), однако готовая графика должна быть сочной и привлекательной, без тусклых цветов и неотработанных элементов.
Приложение будет работать в landscape режиме, поэтому каждый экран должен иметь размер 320 пикселей в высоту и 480 пикселей в ширину. На первом экране нужно нарисовать пейзаж необитаемого острова: полоску моря, песок, фигуру человека (похожего на потерпевшего крушение Робинзона Крузо), пальмы и тропический лес, а также гору, внутри которой находится пещера (она будет главным пристанищем для главного героя).
На втором экране, который становится доступен по мере развития событий — герой путешествует через тропический лес, с помощью мушкета охотится на коз и собирает дикие фрукты (предположим, что это виноград).
Третий экран представляет собой следующую фазу приложения, в которой игрок копит ресурсы для построения лодки, а затем покидает остров. На этом экране должны быть деревья, импровизированная лесопилка, лодка, все тот же тропический лес и океан, на покорение которого игрок сможет отправиться. Поскольку приложение подразумевает интерактивность, хотелось бы увидеть выполнение различных состояний элементов (целое дерево, надпиленное дерево, срубленное дерево), (коза, раненая коза, окончательно раненная коза), (начало постройки лесопилки, почти законченная лесопилка, готовая лесопилка).
Бюджет серьезный. Связь victor(dot)schenkh(dog)gmail.com
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