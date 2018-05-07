Разработка мобильного приложения

Нужно сделать напоминание в установленные дату и время через web интерфейс (с мостами в java). Также сделать возможность удаления или изменения текста, даты напоминания. Предусмотреть загрузку напоминаний (имитация). Вся работа скрипта основана на id напоминаний в webview. Алгоритм добавления и клика по ...
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Требуется разработать приложение для ios и android позволяющее ставить задачи и отслеживать их исполнение.
Ищем частного разработчика, готового разработать проект и сопровождать его в дальнейшем.
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