Создания приложения для приёмов заказов, плеймаркет

Требуется создание приложения для телефонов и других мобильных устройств.

Задача сделать приложение для приёмов заказов. по принципу такси.

С возможностью регистрации исполнителей и пополнения счёта.

это должен быть простой интерфейс, где каждый сможет легко найти услугу, которая ему интересна, и сделать заказ.

например:

есть у нас услуга - ведущий мероприятий -

Человек делает заказ, оставляет свои контакты, делает описание, далее мы ему перезваниваем и договариваемся о встрече.

После выполнения заказа. Исполнитель пополняет счёт на 10% от выполненной работы.

Главное! это чтоб легко можно было добавлять услуги самому. например привязав приложение к сайту.

Жду ваших предложений по цене и по сроку разработки.

Все подробности по перечени услуг. после выбора исполнителя