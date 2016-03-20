Создания приложения для приёмов заказов, плеймаркет

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Требуется создание приложения для телефонов и других мобильных устройств.

Задача сделать приложение для приёмов заказов. по принципу такси.

С возможностью регистрации исполнителей и пополнения счёта.

это должен быть простой интерфейс, где каждый сможет легко найти услугу, которая ему интересна, и сделать заказ.

например:

есть у нас услуга - ведущий мероприятий - 

Человек делает заказ, оставляет свои контакты, делает описание, далее мы ему перезваниваем и договариваемся о встрече.

После выполнения заказа. Исполнитель пополняет счёт на 10% от выполненной работы.

Главное! это чтоб легко можно было добавлять услуги самому. например привязав приложение к сайту.

Жду ваших предложений по цене и по сроку разработки. 

Все подробности по перечени услуг. после выбора исполнителя

9 лет назад
dj_sample7
Фёдор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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