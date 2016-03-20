Нужно написать мобильное приложение, через которое можно будет вызывать такси. Регистрация таксистов, заполнение анкетных данных с фото, пополнение баланса, отслеживание местонахождения такси на карте через приложение, прием заявок на перевозку, общение с клиентами ...
Создания приложения для приёмов заказов, плеймаркет
Требуется создание приложения для телефонов и других мобильных устройств.
Задача сделать приложение для приёмов заказов. по принципу такси.
С возможностью регистрации исполнителей и пополнения счёта.
это должен быть простой интерфейс, где каждый сможет легко найти услугу, которая ему интересна, и сделать заказ.
например:
есть у нас услуга - ведущий мероприятий -
Человек делает заказ, оставляет свои контакты, делает описание, далее мы ему перезваниваем и договариваемся о встрече.
После выполнения заказа. Исполнитель пополняет счёт на 10% от выполненной работы.
Главное! это чтоб легко можно было добавлять услуги самому. например привязав приложение к сайту.
Жду ваших предложений по цене и по сроку разработки.
Все подробности по перечени услуг. после выбора исполнителя
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть пополняемый справочник организаций и лента новостей этих организаций с дополнительным рубрикатором. Нужна приложуха для андроида/винда/айоса Возможность поиска по справочнику: название, тематика, тэги. Просмотр ленты новостей, возможность получать в приложухе уведомления о ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
по ТЗ необходимо разработать под ключ мобильное приложение на андроид и IOS в прикрепленных файлах ТЗ и дизайн который мы хотим видеть.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $300
Добрый день. Нужно приложение, дизайн предоставляется, инфо будет браться из БД напрямую через sql. Оплата по факту показа рабочих билдов Приложение, только после полной оплаты с моей стороны высылаете исходники и добавляете Приложение ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать приложение для нокиа с 5-005mp Функции: Управление видеокамерой с помощью смс. В прилагаемом файле небольшое дополнение к описанию Укажите стоимость и сроки.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется создать простое андройд-приложение для мобильных устройств на тему спорта, т.е. спортивная программа, новости, результаты и т.п.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
На разовую работу по добавлению кодов метрик в мобильные приложения сайта pg.world нужен программист iOS и Android. Оплата 10$/час.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется приложение, блокирующее входящие звонки. Требованию по функционалу: После установки приложение необходима активация по смс. API смс шлюза есть. После активации приложение должно обновить базу номеров для блокировки с нашего сервера, при ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад