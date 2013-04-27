Таймер-Будильник для Android

В общем по предыдущему проекту идет создание внутреннего контента, а пока я придумал новую програмулину)) надеюсь она будет простой в создании и не потянет на высокую стоимость). Суть проста: 2 экрана приложения. На первом часы, на втором минуты. Из этих 2х экранов комбинируется 3 будильника. Нужно 2 варианта приложения с опциями и без опций - на месте кнопки опции рекламный блок. В опциях скины (5шт предположим) и возможность ставить на будильники свою мелодию. Макет есть. ТЗ есть, как смог написал, там все понятно вроде. Интерфейс очень плотно будем делать в паре, по поводу интерфейса у меня свое виденье и я хочу чтоб обязательно все было именно так (оговорюсь сразу, ничего не намудрил, все предельно просто, тем не менее это очень важно). Цена вопроса, условия сотрудничества? на всякий случай - на идею есть авторские права). Если вы из Харькова, то это большой +