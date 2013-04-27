Путеводитель для ios

Нужно сделать gps путеводитель по городу (наподобие "вокруг света") на базе ios 6 для iphone, ipad, ipod. Дизайн тоже надо. Лучше одна команда, но можно отдельные исполнители. Функционал: привязка к карте, 3 маршрута по городу, отдельные исторические памятники, фотографии, текст, аудиозаписи, русский, английский и немецкий языки. Оставляйте примерную цену и сроки для дальнейшего обсуждения.