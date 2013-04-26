Необходимо написать программу-оболочку для iOS и Android.

Допускается на каждую платформу приложений разные исполнители.

Суть программы:

Будет разработан сайт, адаптированный для мобильных устройств iPhone (опер. cистема iOS) и мобильные устройства на базе Android.

Необходимо написать программу-оболочку, которая бы выполняла функции браузера, но не было бы возможности указывать адрес сайта.

Т.е. человек запускает программу и ему загружается главная страница нашего сайта.

Сам сайт пока не разработан. Поэтому есть вопросы:

- какой ширины в px делать ширину сайта, чтобы он отлично вписывался в окно программы оболочки.

- или у разных телефонов разное разрешение и лучше для каждого разрешения делать отдельную версию сайта?

Функционал программы-оболочки:

1. Сайт будет использовать .js скрипты, следовательно программа тоже должна поддерживать.

2. Основное назначение программы – это чтобы клиент запоминал не адрес сайта, а установил и использовал программу.

3. После запуска программы должна выходить заставка, кнопки к действию. Внизу экрана ссылка «о программе», где будет написана версия программы и краткая информация.

4. Программа должна работать быстро и без глюков.

По завершению работы должны быть переданы все исходники.

В заявке прошу указать стоимость работы и сроки выполнения, а также ответить на мои вопросы (либо написать в личку).