Чтобы понимать сють ошибки, прежде чем оставлять свою заявку, проверьте приложение: http://play.google.com/store/apps/details?id=znaete.li.vy Необходимо исправить 2 ошибки: 1. При каждом повторном заходе в приложение идет сбой. После нажатия Ок, всё снова работает хорошо. ...
Написать программу-оболочку для iOS и Android
Необходимо написать программу-оболочку для iOS и Android.
Допускается на каждую платформу приложений разные исполнители.
Суть программы:
Будет разработан сайт, адаптированный для мобильных устройств iPhone (опер. cистема iOS) и мобильные устройства на базе Android.
Необходимо написать программу-оболочку, которая бы выполняла функции браузера, но не было бы возможности указывать адрес сайта.
Т.е. человек запускает программу и ему загружается главная страница нашего сайта.
Сам сайт пока не разработан. Поэтому есть вопросы:
- какой ширины в px делать ширину сайта, чтобы он отлично вписывался в окно программы оболочки.
- или у разных телефонов разное разрешение и лучше для каждого разрешения делать отдельную версию сайта?
Функционал программы-оболочки:
1. Сайт будет использовать .js скрипты, следовательно программа тоже должна поддерживать.
2. Основное назначение программы – это чтобы клиент запоминал не адрес сайта, а установил и использовал программу.
3. После запуска программы должна выходить заставка, кнопки к действию. Внизу экрана ссылка «о программе», где будет написана версия программы и краткая информация.
4. Программа должна работать быстро и без глюков.
По завершению работы должны быть переданы все исходники.
В заявке прошу указать стоимость работы и сроки выполнения, а также ответить на мои вопросы (либо написать в личку).
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