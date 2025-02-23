Необходимо транспонировать партию волторны Horn F на альтгорн Es. Требуется переложить рукописный вариант с учетом транспортировки нот для альтгорна.
Мастеринг и сведение трэка в стиле afro house
Добрый день!
Ищу специалиста, который работает руками (не Ai) на достойном коммерческом уровне.
Необходимо сделать мастеринг, возможно, сведение+мастеринг трэка.
На данный момент есть 2 трэка, будет больше примерно 2 в месяц.
Если Вы являетесь таким специалистом, пожалуйста, ответьте на эту заявку со стоимостью мастеринга (и сведение+мастеринг), сроками и примерами работ желательно в стиле электронной музыки. Работа в Ableton Live - большой плюс.
Благодарю,
Виктория
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