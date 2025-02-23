Мастеринг и сведение трэка в стиле afro house

Добрый день!

Ищу специалиста, который работает руками (не Ai) на достойном коммерческом уровне.

Необходимо сделать мастеринг, возможно, сведение+мастеринг трэка.

На данный момент есть 2 трэка, будет больше примерно 2 в месяц.

Если Вы являетесь таким специалистом, пожалуйста, ответьте на эту заявку со стоимостью мастеринга (и сведение+мастеринг), сроками и примерами работ желательно в стиле электронной музыки. Работа в Ableton Live - большой плюс.

Благодарю,

Виктория