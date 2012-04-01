Написание и размещение статей + файлов, Joomla

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Требуется наполнение сайта-каталога мини-программ на Joomla, что будет входить в ваш круг обязанностей:

1) Работа с предоставленными сайтами-источниками программ

2) Написание описания к каждой программе, не менее 400 символов без пробелов

3) Подбор фотографии (с сайта-источника или из поиска)

4) Загрузка самого файла на сервер по FTP

5) Подбор развлекательного видео и вставка кода Youtube на сайт (а-ля ахахахахахах)

Есть подробное ТЗ-инструкция, заинтересованным вышлю.

Всего материалов нужно добавить 50-100, в зав-ти от стоимости, срок - неделя (обговаривается). Рассмотрю предложения до 50руб за 1 материал

Joomla
12 лет назад
maxe
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад