Наполнение базы 1С картинками и текстом

Требуется человек для размещения статей на сайте. Задача: есть 6 статей (две посчитал за одну, так как они совсем маленькие). Нужно разместить статьи на сайт и поработать с ними. Выделить заголовки, подзаголовки, абзацы, важную мысль, добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база 1С с товаром (компьютерная техника, оргтехника, расходные материалы и т.д.).
База - "боевая", т.е. товарные остатки меняются постоянно, поступает новый товар и т.д.
Общее количество "активных" товаров - порядка 2'600 наименований.
Ежемесячное прибавление - ~150..300 наименований
из данной базы идет выгрузка в интернет-магазин - описания, тех.характеристики, фотографии товара.
Задача:
1. По нашей инструкции скачать и развернуть у себя комплект ПО.
2. Произвести первоначальное заполнение описаний и картинок, для каждого товара:
- не менее 3х (лучше не менее 5) фотографий, БЕЗ ЧУЖИХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ, приличного качества.
- не менее 500 символов тех характеристик + описания, в спец. формате, там где это возможно.
- Рерайтинг НЕ нужен - достаточно описания из рекомендованных источников или сайта производителя или маркета и т.д.
3. Производить выгрузку не реже 1 раза в сутки, добавляя не менее 50 описаний+картинок в сутки (максимальное количество не ограничено, но - не в ущерб качеству).
Работа с товаром не последовательная, а ориентируясь на данные предоставленные спец. скриптом напрямую с нашего сайта.
Требуется аккуратность, ответственность, понимание предмета.
Приветствуются навыки работы с 1с, хорошее знание технической стороны товара.
Для исполнителя будут подготовлены детальные инструкции по выполнению работы, рекомендованы некоторые ресурсы для получения описаний/фотографий.
При успешном выполнении работы (достижении 100% заполненности базы) - возможен договор на постоянное сопровождение.
Последовательность работы:
- заходите на определенную страницу на сайте, получаете комплект из 50 наименований товара которые нужно скорректировать
- корректируете описания, добавляете фотографии
- выгружаете данные
- подтверждаете выгрузку (письмомl)
- получаете оплату за комплект.
- получаете рекомендации по внесению поправок, рекомендации по работе.
следующий комплект
- оплата по комплектам (50 единиц товара)
- отставание от графика работы (50ед/день) более чем на 3 дня по вине исполнителя - отказ от исполнителя.
- приостановка работы по вине заказчика не учитывается (допускать не планируем, но форсмажоры бывают всегда).
- регулярное халатное отношение к работе (более 5 описаний в комплекте с плохими картинками / маленьким текстом, грамматическими ошибками и т.д.) - рассматривается отказ от исполнителя.
- допускается частичное невнесение описаний в случае труднодоступности контента, в этом случае подключается заказчик.
- оплату провожу лично, удобным для вас способом, on-line бываю 10:00-24:00 MSK, максимальная допустимая задержка оплаты - сутки.
- после выполнения 4х комплектов, при желании исполнителя обсуждается увеличение комплекта до 100..200 единиц, чтобы не работать мелкими пачками.
- авральные темпы (при высоком качестве работы) поощряются 20% надбавкой к согласованной цене. (аврал - 4 и более комплекта в сутки)
ПРИ ЗАЯВКЕ пожалуйста указывайте:
- желаемый объем вознаграждения за комплект (50 единиц) (рур/$)
- предпочитаемый способ оплаты за выполнение работы
- уровень знаний по данным категориям товара
- уровень знаний 1С
- предполагаемые объемы выполнения работы (комплектов в день)
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