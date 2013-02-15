Наполнение базы 1С картинками и текстом

Есть база 1С с товаром (компьютерная техника, оргтехника, расходные материалы и т.д.).

База - "боевая", т.е. товарные остатки меняются постоянно, поступает новый товар и т.д.

Общее количество "активных" товаров - порядка 2'600 наименований.

Ежемесячное прибавление - ~150..300 наименований

из данной базы идет выгрузка в интернет-магазин - описания, тех.характеристики, фотографии товара.

Задача:

1. По нашей инструкции скачать и развернуть у себя комплект ПО.

2. Произвести первоначальное заполнение описаний и картинок, для каждого товара:

- не менее 3х (лучше не менее 5) фотографий, БЕЗ ЧУЖИХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ, приличного качества.

- не менее 500 символов тех характеристик + описания, в спец. формате, там где это возможно.

- Рерайтинг НЕ нужен - достаточно описания из рекомендованных источников или сайта производителя или маркета и т.д.

3. Производить выгрузку не реже 1 раза в сутки, добавляя не менее 50 описаний+картинок в сутки (максимальное количество не ограничено, но - не в ущерб качеству).

Работа с товаром не последовательная, а ориентируясь на данные предоставленные спец. скриптом напрямую с нашего сайта.

Требуется аккуратность, ответственность, понимание предмета.

Приветствуются навыки работы с 1с, хорошее знание технической стороны товара.

Для исполнителя будут подготовлены детальные инструкции по выполнению работы, рекомендованы некоторые ресурсы для получения описаний/фотографий.

При успешном выполнении работы (достижении 100% заполненности базы) - возможен договор на постоянное сопровождение.

Последовательность работы:

- заходите на определенную страницу на сайте, получаете комплект из 50 наименований товара которые нужно скорректировать

- корректируете описания, добавляете фотографии

- выгружаете данные

- подтверждаете выгрузку (письмомl)

- получаете оплату за комплект.

- получаете рекомендации по внесению поправок, рекомендации по работе.

следующий комплект

- оплата по комплектам (50 единиц товара)

- отставание от графика работы (50ед/день) более чем на 3 дня по вине исполнителя - отказ от исполнителя.

- приостановка работы по вине заказчика не учитывается (допускать не планируем, но форсмажоры бывают всегда).

- регулярное халатное отношение к работе (более 5 описаний в комплекте с плохими картинками / маленьким текстом, грамматическими ошибками и т.д.) - рассматривается отказ от исполнителя.

- допускается частичное невнесение описаний в случае труднодоступности контента, в этом случае подключается заказчик.

- оплату провожу лично, удобным для вас способом, on-line бываю 10:00-24:00 MSK, максимальная допустимая задержка оплаты - сутки.

- после выполнения 4х комплектов, при желании исполнителя обсуждается увеличение комплекта до 100..200 единиц, чтобы не работать мелкими пачками.

- авральные темпы (при высоком качестве работы) поощряются 20% надбавкой к согласованной цене. (аврал - 4 и более комплекта в сутки)

ПРИ ЗАЯВКЕ пожалуйста указывайте:

- желаемый объем вознаграждения за комплект (50 единиц) (рур/$)

- предпочитаемый способ оплаты за выполнение работы

- уровень знаний по данным категориям товара

- уровень знаний 1С

- предполагаемые объемы выполнения работы (комплектов в день)