Наполнение карточек

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Закрыт25 заявок680 просмотров

Нужно создать 100 карточек товара на сайте (самописный движок) , инструкции по наполнению вышлю. 

5 лет назад
mironova22
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