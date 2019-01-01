Проставить дату отзывов на сайте

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Закрыт11 заявок453 просмотра

Всем привет.

Мы обновили наш сайт, перенесли товары и отзывы на них. Но дата отзывов стоит свежая, а нужно оставить настоящую дату, старую.

Например,

сейчас стоит новая дата https://prnt.sc/tlsy77

а должна быть как на старом сайте https://prnt.sc/tlsxme

Всего 5000 товаров, но товаров с отзывами порядка 500.

Нужно, зайти во все товары, переставить дату отзыва на нужную.

старый сайт (там нужная нам дата отзывов на товары https://skybike.ua/)

новый сайт (тут мы переставляем дату отзыва) https://skybike.com.ua/

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