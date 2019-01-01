Требуется разработчик cms opencart. Нужно продублировать страницу с товарами и создать новую категорию. Также надо повесить ssl сертификат. Добавить необходимо 15 новых продуктов вот сайт http://tonkaperfumes.ru/collection/ . Работа по факту не более 3 часов

Жедательно не более 5 долл в час