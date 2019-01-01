Нужно продублировать страницу с товарами и создать новую категорию.

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Закрыт3 заявки422 просмотра

Требуется разработчик cms opencart. Нужно продублировать страницу с товарами и создать новую категорию. Также надо повесить ssl сертификат.  Добавить необходимо 15 новых продуктов вот сайт http://tonkaperfumes.ru/collection/ . Работа по факту не более 3 часов 

Жедательно не более 5 долл в час

Opencart
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guest_15953191336163
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