Наполнение каталога интернет-магазина.

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Завершен18 заявок406 просмотров

Требуется команда для заполнения каталога интернет-магазина по ноутбукам.

Работа с админкой Битрикс, скачивание фото. От вас нужен опыт работы и скорость. 100 позиций в неделю- приблизительная скорость.

Оплата: 1 = 15 рублей. Каталог, приблизительно, на 1000 позиций. Условия работы можно обсудить в привате. Скорость создания одной позиции, около 6 минут (если вы владеете мышкой, клавиатурой и нужная инфа у вас уже под рукой.

Создан help для облегчения работы. Все вопросы в асю.

Важно. Над заполнением должная работать команда, так как один человек не справляется с данным объемом работ при установленных сроках.

Если найдется одна команда, которая готова будет обеспечить такую скорость, то ОБРАЩАЙТЕСЬ. Перспективным и быстрым фрилансерам обещаем дальнейшее сотрудничество.

17 лет назад
fuzz
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

external
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
Знаете, все-таки попадаются адекватные люди, знающие свое дело и дело заказчика. Обратившись, к Андрею и его команде сразу стало понятно о знании материала и сути процесса. Работаем с этим человеком по наполнению каталога интернет-магазина. Радует еще и оперативность, а в этом деле она очень необходима. Отзыв честный и без преувеличений.
Игорь очень приятный заказчик, помимо своевременной оплаты, радуют очень точные ТЗ - никакой воды. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

external
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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