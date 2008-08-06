Наполнение каталога интернет-магазина.

Требуется команда для заполнения каталога интернет-магазина по ноутбукам.

Работа с админкой Битрикс, скачивание фото. От вас нужен опыт работы и скорость. 100 позиций в неделю- приблизительная скорость.

Оплата: 1 = 15 рублей. Каталог, приблизительно, на 1000 позиций. Условия работы можно обсудить в привате. Скорость создания одной позиции, около 6 минут (если вы владеете мышкой, клавиатурой и нужная инфа у вас уже под рукой.

Создан help для облегчения работы. Все вопросы в асю.

Важно. Над заполнением должная работать команда, так как один человек не справляется с данным объемом работ при установленных сроках.

Если найдется одна команда, которая готова будет обеспечить такую скорость, то ОБРАЩАЙТЕСЬ. Перспективным и быстрым фрилансерам обещаем дальнейшее сотрудничество.