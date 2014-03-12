Наполнение сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок281 просмотр

Только Украина. Задание не сложное, но продолжительное по времени. Задача собирать информацию в сети и размещать на сайте. Выбранный исполнитель получит четкую инструкцию, какую информацию необходимо найти.

Найденную информацию, необходимо внести в соответствующие разделы и и написать небольшое уникальное описание.

Тематика ветеринария, животные, желательно иметь к этому интерес. Оплата сдельная, за каждый размещенный материал 1 у.е.

Оставляйте заявки, будем договариваться.

11 лет назад
Pacific
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Valkiria89
Виктория 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель, рекомендую
Хороший заказчик. Была рада сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Valkiria89
Виктория 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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