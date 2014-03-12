Наполнение сайта

Только Украина. Задание не сложное, но продолжительное по времени. Задача собирать информацию в сети и размещать на сайте. Выбранный исполнитель получит четкую инструкцию, какую информацию необходимо найти.

Найденную информацию, необходимо внести в соответствующие разделы и и написать небольшое уникальное описание.

Тематика ветеринария, животные, желательно иметь к этому интерес. Оплата сдельная, за каждый размещенный материал 1 у.е.

Оставляйте заявки, будем договариваться.