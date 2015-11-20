Наполнение сайта

Необходимо заполнение сайта большим количеством товара. http://arm-snab.ru

Схема работы следующая:

1. Из 1С программы выгружается определенная номенклатура товара (определенная категория), например 150 позиций.

2. Эту выгрузку необходимо выгрузить на сайт, она выгрузится в общую категорию где необходимо будет присвоить нужную категорию на сайте!

Каталог выгрузки отличается от каталога на сайте!

3. В карточку товара выгрузится только цена, название и кол-во штук данного товара, ему дополнительно нужно будет найти и закачать на сайт фотографию, чертеж и возможно схему (взять можно у производителя), так же техническое описание товара! В случае необходимости убрать с фотки копирайт.

Всю работу поэтапно объяснить наш специалист и по любому вопросу придем на помощь. Позиций много, ждем адекватную цену и сроки!