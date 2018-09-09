Наполнение сайта wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка293 просмотра

Требуется помощь в наполнении сайта на wordpress

Статьи и записи - 30рублей/шт (около 25 шт)

Карточка товара - 12 рублей/шт (около 50 шт)

Задача такова:

Брать информацию из файлов от производителей и просто копировать её в карточку товара с соблюдением структуры карточки.

Статьи и записи копировать с сайтов производителей.

CMS Wordpress, плагин Woocommerce (опыт работы в ней обязателен, т.к. объяснять времени нет)

WooCommerceWordPress
7 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров