Наполнение сайта wordpress

Требуется помощь в наполнении сайта на wordpress

Статьи и записи - 30рублей/шт (около 25 шт)

Карточка товара - 12 рублей/шт (около 50 шт)

Задача такова:

Брать информацию из файлов от производителей и просто копировать её в карточку товара с соблюдением структуры карточки.

Статьи и записи копировать с сайтов производителей.

CMS Wordpress, плагин Woocommerce (опыт работы в ней обязателен, т.к. объяснять времени нет)